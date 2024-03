Alfa Romeo Visconti, l'elegante concept del Biscione che non vide mai la luce

Nella aurea e iconica storia dell'Alfa Romeo sono molteplici le auto iconiche create, dalle berline alle vetture di segmento B, e poi ancora supercar, SUV come Tonale e Stelvio e B-SUV come la futura Milano. Esistono però anche automobili super lussuose ed eleganti che non hanno mai visto la luce.

Ecco, allora, la storia della berlina dimenticata del Biscione di Arese (nel frattempo pensiamo al futuro: Alfa Romeo Fiorella, sarà così il SUV elettrico che sfiderà Urus nel 2027?). Nel mondo dell'automotive, come ben si sa, prima di passare alla realizzazione in serie di un modello c'è il momento della presentazione di una concept car. Un prototipo che dovrebbe servire quasi da immagine di riferimento per la futura (possibile) vettura. Esistono concept che anticipano innovazioni tecnologiche, altre che invece vogliono rivoluzionare il pensiero stilistico dell'abitacolo o addirittura della carrozzeria; a volte, invece, queste vengono realizzate solamente per soddisfare un gusto di design. Altre volte ancora le concept car nascono con l'idea di passare alla catena di montaggio, ma poi...

Poi, spesso, non se ne fa più niente, ed è così che nascono grandi storie. Storie dimenticate e spesso tenute addirittura segrete. Scopriamo così che Alfa Romeo nel 2004 al Salone dell'Automobile di Ginevra ha presentato la Visconti, una berlina lussuosissima e caratterizzata da un design unico. Il progetto stilistico, infatti, era stato affidato all'Italdesign e alla penna (e alla mente) lungimirante di Giorgetto Giugiaro. Erano gli anni in cui il Biscione cercava di rialzarsi dopo un periodo negativo, come successo poco tempo fa tra l'altro, e per riuscirci ha deciso di puntare tutto sull'immagine. Sì, insomma, sulle belle auto. Di quella stagione fanno parte anche la 156 e la Brera, e successivamente anche la sportiva 8c Competizione (Alfa Romeo, tutti i modelli in uscita fino al 2028: dalla Milano alla 'Urus' del Biscione). Tutte auto che hanno fatto la storia sul mercato delle quattro ruote; tutte tranne la Visconti.

La concept, infatti, venne presto abbandonata e accantonata. Dei suoi interni non si è mai saputo nulla; d'altronde al momento della presentazione in terra svizzera tutte le vetrate erano completamente oscurate. La sua motorizzazione, invece, era caratterizzata da un propulsore V6 biturbo da 3,2 litri in grado di erogare oltre 400 CV. Le sue dimensioni erano da vera ammiraglia, quasi 5 metri di lunghezza, e poi il suo design esterno... Una meraviglia meritevole del nome, anzi del cognome, Visconti.