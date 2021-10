Alfa Romeo Vassago: sta arrivando un nuovo SUV di lusso?

Allo stato attuale delle cose la gamma di Alfa Romeo si restringe a due soli modelli: Giulia e Stelvio. Per molti però l'ammiraglia performante e il SUV premium sono destinati ad essere accompagnati da altri veicoli, e un designer indipendente si è portato avanti immaginando una macchina molto interessante: il Vassago.

Hao Hu, studente presso l'ArtCenter College of Design, ha riprodotto un veicolo che andrebbe a posizionarsi al top della gamma: un SUV di lusso completamente elettrico, più grosso e costoso dello Stelvio (in arrivo lo Stelvio GT Junior 2022: è una edizione speciale) e dall'estetica particolarmente accattivante. Al momento la casa automobilistica italiana è al lavoro su vari progetti per modelli a emissioni zero, ma è difficile avere certezza di una ipotesi simile.

A ogni modo, le dimensioni del SUV contano 4,86 metri di lunghezza e un passo pari a 2,84 metri. Siamo vicini alle misure del BMW X6, per cui i rendering paiono offrirci una macchina che in realtà è più piccola di come potrebbe sembrare.



Riguardo le soluzioni estetiche notiamo la presenza di piccoli fari a LED dalla struttura complessa e la griglia anteriore, seppur tendente ad uno stile futuristico, richiama fortemente i tratti che Alfa ha sempre utilizzato. La parte bassa del Vassago poi si affida ad elementi di colore nero, che riguardano sia l'avantreno che le fiancate senza escludere il paraurti posteriore. Essi si interrompono soltanto per ospitare gli ampi cerchi dal design decisamente classico per il brand di Milano.



Probabilmente la visuale più attraente è quella laterale, in quanto la linea del tetto è bassa, non fa uso del montante B e non presenta maniglie a vista. Oltretutto la portiera incernierata posteriormente dona al modello un'altra feature caratterizzante.



Ora come ora lo Stelvio non sta registrando vendite eccezionali, e il debutto del compatto Tonale si allontana sempre di più, per cui l'eventuale mossa che vedrebbe Alfa intenta a presentare un costoso ed opulento SUV potrebbe non essere da scartare, soprattutto se consideriamo il fatto che i competitor, in alcuni casi, hanno già presentato promettenti veicoli elettrici, come il colossale ed estremamente tecnologico BMW iX