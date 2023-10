Alfa Romeo, il V6 è salvo grazie alle normative Euro 7 più permissive

Alfa Romeo ha confermato che continuerà a utilizzare il suo motore V6 a benzina da 2,9 litri, rinomato per le sue prestazioni, anche dopo l'introduzione delle rigide normative sulle emissioni Euro 7 dell'Unione Europea previste per luglio 2025, periodo nel quale Alfa potrebbe avere in programma un rinnovamento della sua gamma.

Il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha dichiarato che il motore di derivazione Ferrari sarà utilizzato anche in futuro, affermando che si aspetta di ricevere il risultato delle proposte relative alle normative Euro 7 entro quest'anno.

Il motore V6 da 3,0 litri, che è una versione leggermente più potente e con un alesaggio più ampio rispetto al motore da 2,9 litri utilizzato nei modelli ad alte prestazioni Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Ha radici nella famiglia dei motori Nettuno V6 da 3,0 litri utilizzati anche nella Maserati MC20 (ecco invece quella che potrebbe essere la nuova Alfa Romeo 4C elettrica).

Alcuni produttori automobilistici potrebbero aver rivisto i loro piani di sviluppo a causa delle rigide normative Euro 7, ma altri hanno scelto di respingere tali cambiamenti. Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ad esempio, ha sollevato preoccupazioni sul possibile aumento dei costi per le auto di piccole dimensioni a causa delle nuove normative. Ill capo della Renault, Luca de Meo, ha sottolineato che tali cambiamenti potrebbero distogliere le risorse delle aziende dall'accelerare la transizione verso veicoli elettrici.

In totale otto paesi dell'Unione Europea hanno difeso i produttori automobilistici, sostenendo che questi sono già sotto pressione per raggiungere gli obiettivi futuri sulle emissioni, tra cui il divieto di vendere nuove auto con motori a combustione interna entro il 2035. Questo dibattito riflette le sfide e le complessità che l'industria automobilistica sta affrontando nella transizione verso veicoli più ecologici e sostenibili.