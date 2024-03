Alfa Romeo, torna la Giulietta e sarà gemella della Lancia Delta: ecco quello che sappiamo

Il futuro di Alfa Romeo si preannuncia decisamente interessante. Dopo la conferma delle eredi della Giulia e della Stelvio, sia in versione termica che elettrica, il CEO Jean-Phillipe Imparato ha elencato altri interessanti progetti futuri durante l'incontro con la stampa ad Arese.

Prima di tutto ha svelato il suo sogno nel cassetto di riportate in auge la mitica Alfa Romeo Duetto Spider, una delle vetture simbolo del marchio di Arese, ma non finisce qui, perchè nei prossimi anni ci sarà spazio anche per un altro gradito ritorno, quello della Giulietta (in copertina il render ipotizzato dal designer Masera).

Imparato lo ha ribadito parlando dal centro di Arese pochi giorni fa, e anche se di fatto manca la conferma ufficiale, la Segmento C del Biscione è nei piani del marchio e di Stellantis. Il ritorno avverrà nel 2028 e soprattutto verrà prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium.

Ma non finisce qui perchè dallo stesso stabilimento uscirà anche la nuova Lancia Delta, che sarà 100% elettrica e appunto gemella della Giulietta, un po' come la 600 e la Milano, o come la Ypsilon e la Peugeot 208.

La nuova Segmento C di Alfa Romeo, stando a quanto spiegato da Imparato, potrebbe essere prodotta con varie carrozzerie, leggasi coupé, cabriolet e roadster, facendo quindi derivare la suddetta Duetto Spider.

In merito alla meccanica, sappiamo che la STLA Medium è in grado di produrre auto elettriche con un'autonomia fino a 700 km e con la possibilità di ospitare uno o due propulsori, di conseguenza si può ipotizzare che la versione top di gamma della Giulietta sarà alquanto performante.

Immaginabile anche una versione Quadrifoglio, tenendo conto che ad oggi sia Stelvio che Giulia (non Tonale), hanno il modello con il logo lombardo. La nuova Giulietta, a meno di cataclismi, sarà rigorosamente elettrica, ma non sono da escludere novità visto che il mercato delle auto sta evolvendo in maniera repentina e a volte imprevista.