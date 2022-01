L'Alfa Romeo Tonale è più vicina che mai: il crossover verrà svelato a febbraio

L’Alfa Romeo Tonale sembrava sempre più lontana. Dal 2019, anno in cui venne presentato in occasione del Salone di Ginevra, il SUV compatto del biscione ha subito svariati ritardi per via della pandemia globale, per la mancanza di chip e per le infrastrutture logistiche collassate in questi anni difficili, ma la Tonale sta arrivando, è ufficiale.

La conferma arriva alla casa stessa, che annuncia il suo debutto per il prossimo 8 febbraio alle ore 15:00. Nell’attesa, cogliamo l’occasione per fare un breve recap di quello che sappiamo sul fratellino della Stelvio. Il Tonale, o la Tonale che dir si voglia, avrà l’onore di rappresentare il primo veicolo Plug-in Hybrid della casa, con un motore termico da 1.3 litri che verrà affiancato da un’unità elettrica capace di fornire 60 CV extra, per una potenza totale di 240 CV.

Le Alfa Romeo Giulia e Stelvio hanno la versione ad alte prestazioni Quadrifoglio, ma pare che il Tonale non verrà omaggiato con l’erbetta porta fortuna, almeno in un primo momento, puntando invece ad attirare i clienti interessanti al design e all’efficienza.

A livello estetico invece dobbiamo aspettarci alcuni rimandi a veicoli iconici del marchio, come la SZ per il frontale, e la Brera per quanto riguarda il disegno dei gruppi ottici posteriori. All’interno invece dovrebbero esservi due schermi a farla da padrone, con quello da 12,3 pollici dedicato alla strumentazione assieme all’unità da 10.25 pollici sulla console centrale, che gestisce il sistema di infotainment.

La presentazione è ormai vicina e finalmente scopriremo tutti i dettagli del crossover del biscione che, lo ricordiamo, verrà svelato in data 8 febbraio 2022 alle ore 15:00, sulla pagina dedicata al reveal del sito Alfa Romeo.