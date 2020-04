La Alfa Romeo Tonale in versione Quadrifoglio sarebbe già stata scartata

Le versioni Quadrifoglio Verde delle vetture di Alfa Romeo sono sempre dei bolidi pazzeschi. Basti semplicemente pensare alle Stelvio e Giulia che portano tale badge, le quali mettono in strada prestazioni pazzesche ed un'estetica caratterizzata da diffusori pronunciati, kit aerodinamici aggressivi, scarichi estrosi e cerchi enormi.

Ad un mese dall'annuncio delle nuove Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm (eccole in alcune immagini) pare arrivare una notizia ad escludere una variante Quadrifoglio Verde per l'imminente SUV di dimensioni compatte, il Tonale.

I ragazzi del portale italiano di Autoblog affermano che il Tonale ibrido arriverà sul mercato europeo entro i primi mesi del prossimo anno, mentre la sua estetica definitiva verrà mostrata solo pochi mesi prima. A Pomigliano d'Arco, dove si trova lo stabilimento che la produrrà, i preparativi sono già in corso, nonostante si prendano in seria considerazione i problemi legati all'epidemia di Coronavirus che impazza ormai in tutto il mondo. I rumors "negativi" però annunciano che il SUV con il badge dalla rara pianta erbacea non sarà disponibile, almeno all'inizio. La casa automobilistica italiana starebbe "ripensando ai suoi obiettivi commerciali, e puntando ad attrarre clienti premium che amano il design italiano e i prodotti efficienti." Insomma ai piani alti del Gruppo FCA a quanto pare al momento si pensa alla redditività senza troppi rischi.

A ogni modo la Alfa Romeo Tonale condividerà la stessa piattaforma utilizzata per la Jeep Renegade, e offrirà una potenza massima di 330 cavalli nella sua variante top. La macchina avrà anche una motorizzazione ibrida, equipaggiata con un propulsore elettrico da 48V ad assistere un prestante quattro cilindri in linea sovralimentato da 2,0 litri. Al momento Alfa Romeo non ha commentato i rumors, e per saperne di più dovremo aspettare ancora un po'.

In chiusura vogliamo rimandarvi ad alcuni interessanti renders, che ritraggono una eventuale supercar prodotta dal brand milanese e soprannominata Alfa Romeo 8C-R Tazio.