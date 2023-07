Alfa Romeo Tonale, ecco la versione della polizia: 616 esemplari ordinati

E' stata presentata pochi giorni fa l'Alfa Romeo Tonale dei carabinieri, ed ora il SUV del Biscione sbarca anche nel corpo della polizia. Nelle scorse ore sono circolate le prime immagini della versione dello sport utility vehicle di Arese in versione bianco azzurra, facendo il giro del web.

La polizia di stato ha ordinato ben 616 esemplari della Tonale ovviamente con un allestimento speciale sia all'interno che all'esterno. Il SUV in questione, ricordiamo, è un ibrido facente parte del segmento C, lanciato per la prima volta sul mercato l'anno scorso, 2022. La sua potenza è di 160 cavalli ed è dotato di un cambio automatico a sette marce. Fra le dotazioni troviamo il sistema di guida automatica di livello due, oltre a tutta una serie di tecnologie di ultima generazione.

Con l'arrivo della Tonale, che va ad aggiungersi al recente Land Rover Defender nel corpo della polizia, si conferma la grande liason fra le forze dell'ordine e l'Alfa Romeo. Il matrimonio è scattato nel lontano 1952, con l'arrivo della 1900 Super, di conseguenza sono più di 70 anni che prosegue senza alcuna crisi, e chissà in futuro quali altre nozze ci regalerà.

La Tonale della polizia prevede un motore ibrido da 1.5 litri, cerchi in lega da 17 pollici Aero, sensori di parcheggio posteriori (non quelli anteriori), e molte altre funzioni tra cui alcune appositamente celate per ragioni di sicurezza.

La polizia vanta già fra le proprie fila la Giulia e la Stelvio blindata, ed ora è la volta della Tonale, perfetta per muoversi agilmente sia nei contesti urbani, quanto sulle strade ad alta percorrenza ma anche in zone più impervie.

La foto che trovate su questa pagina è stata pubblicata in anteprima dalla pagina Instagram FiammeBlu, così come potete notare anche dal post che trovate subito qui sotto. Prima di congedarvi vi ricordiamo che è notizia di questi giorni la fornitura di 1.000 Jeep Avenger elettriche per i vigili del fuoco, altra collaborazione fra Stellantis e le forze dell'ordine.