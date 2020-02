Alfa Romeo Tonale trionfa a Chamonix: è la Most Beautiful Show Car 2020

Il 2020 sarà un anno chiave per Alfa Romeo, sotto i riflettori per via della recente fusione FCA-PSA. Cosa ne sarà del marchio? Difficile dirlo adesso, di certo il brand italiano ha portato a casa un importante riconoscimento con la sua sua Alfa Romeo Tonale.

Il SUV sportivo del Biscione ha vinto il premio Most Beautiful Show Car 2020 al 35esimo Festival Automobile International, che si tiene a Chamonix dall'ormai lontano 1986. Una grande soddisfazione per il brand e soprattutto per Klaus Busse, responsabile del Reparto Design di FCA per l'Area EMEA (sigla con la quale si intende Europa, Medio Oriente e Africa), che ha ritirato di persona il riconoscimento.

Busse ha anche detto: "È un onore ricevere questo premio, Tonale è un vero e proprio manifesto per Alfa Romeo. Un SUV compatto, dinamico ed elegante che unisce design e piacere di guida. È un premio che va esteso ai 110 anni di Alfa Romeo, che festeggiamo proprio nel corso di questo 2020". Per Alfa si tratta del quinto premio Most Beautiful Show Car della sua storia, dopo i successi della mitica 164, della MiTo, della 4C e della Giulia. Con la 8C Competizione il brand aveva invece portato a casa, nel 2006, il Supercar Grand Prize.