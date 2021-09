L'Alfa Romeo Tonale torna in strada, la presentazione è vicina?

Un prototipo di Alfa Romeo Tonale è tornato a farsi vedere sulle strade pubbliche in seguito ad un ulteriore rinvio alla produzione del SUV compatto della casa automobilistica italiana. Finora non tutto è andato per il verso giusto, ma a breve potrebbe arrivare la svolta definitiva.

Secondo alcune voci di corridoio il CEO del brand italiano, Jean-Philippe Imparato, non si era detto particolarmente soddisfatto del modello performante ad alimentazione plug-in hybrid (il fatto sarebbe accaduto ad aprile), per cui avrebbe rimandato di tre mesi il reveal al pubblico nonché la produzione in serie. Probabilmente a questo punto avremmo già visto il tonale definitivo, ma adesso non sarà facile ammirarne le forme prima dell'inizio del 2022.

Non molte ore fa però i fotografi di CarScoops si sono imbattuti in un altro prototipo camuffato del Tonale, e il risultato lo potete vedere tramite la galleria di immagini in fondo alla pagina. In linea di massima pare che il team abbia deciso di coprire di più i fari a LED anteriori, mentre è completamente scoperto il cerchio posteriore sinistro (chiaramente un componente non definitivo). E' interessante però notare la presenza di una grossa pinza frenante a tenere a bada l'irriverenza del motore, cosa essenziale per le versioni più prestanti.



A ogni modo, andando a basarsi sulla stessa piattaforma del Jeep Compass, avrà sicuramente a disposizione una buona gamma di propulsori a quattro cilindri. La motorizzazione ibrida del Compass eroga un massimo di 240 cavalli e offre un range elettrico di 50 chilometri, ma ora come ora non abbiamo alcuna informazione sulle scelte di Alfa per il Tonale.



Nel frattempo, mentre aspettiamo notizie ufficiali, potreste dare un'occhiata ai rendering del Tonale nella sua versione finale: qualcuno ha già provato a disegnarne le forme.