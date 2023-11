Alfa Romeo Tonale, svelata la versione della Polizia di stato

L'Alfa Romeo Tonale si unisce alla flotta della Polizia di Stato italiana, la nuova "Pantera" delle forze dell'ordine aggiungerà un tocco sportivo e accattivante per le nostre forze dell'ordine. Questa vettura sarà impiegata per attività di controllo e pattuglia sul territorio.

La consegna è avvenuta presso il Centro Stile di Stellantis a Torino, con la presenza del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, dell'Amministratore Delegato di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, e del Managing Director di Stellantis Italia, Santo Ficili (anche il comune di Bardolino ha scelto Alfa Romeo Tonale).

La Tonale Polizia è dotata di un motore ibrido benzina da 1.500 cc e 163 cavalli, con cambio automatico a 7 rapporti, protezione balistica e antisfondamento. Inoltre, è equipaggiata con il sistema tecnologico "Mercurio Extended", progettato per velocizzare i controlli durante gli interventi operativi. La distribuzione di queste vetture inizierà presso gli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico di tutte le Questure e dei principali commissariati di Polizia a partire da dicembre.

Saranno in totale 850 i veicoli che saranno aggiunti al parco auto della Polizia di Stato entro il primo semestre del 2024. Questo segna il rinnovo del legame tra Polizia e Alfa Romeo, una collaborazione che ha radici negli anni '50, che ha visto la produzione di veicoli iconici come la Giulietta 1300 e la Giulia super 1600. Ecco invece come potrebbe essere una ipotetica versione futura della Alfa Romeo Giulia personalizzata dei Carabinieri. Sarebbe un salto nel futuro non indifferente.