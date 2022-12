Alfa Romeo Tonale si sottopone al test dell'alce, ma il risultato non è dei migliori

Dopo il test dell’alce dell’Audi Q5 Sportback, questa volta il team di km77.com ha messo sotto stress il SUV Alfa Romeo Tonale per scoprire come se la cava in una situazione d’emergenza in cui serve schivare un ostacolo presente sulla corsia di marcia, e come si comporta in un percorso slalom.

Più nello specifico, il veicolo testato dal team spagnolo è l’Alfa Romeo Tonale con motorizzazione da 1.3 litri mild-hybrid accreditata di 130 CV, provvista però dell’allestimento Speciale, che aggiunge i cerchi da 20 pollici con pneumatici Pirelli PZero che misurano 235/40 R20.

Come di consueto, la velocità benchmark affinché il test dell’alce possa considerarsi superato è di 77 km/h, ma la Tonale non è riuscita nell’intento, abbattendo diversi coni durante l’esercizio. Anche a velocità meno elevate il tester ha avuto il suo bel da fare per completare la manovra in modo pulito, e il miglior passaggio è stato registrato con una velocità d’entrata di 74 km/h, impostando la modalità di guida DNA su dinamica: in questa maniera l’auto mantiene il rapporto inserito più a lungo e durante la schivata permette dunque un maggiore freno motore, mentre il modalità normale inseriva un rapporto più elevato che non aiutava a rallentare la vettura.

Un risultato piuttosto sottotono tenendo conto che il marchio Alfa Romeo dovrebbe essere il più sportivo a livello dinamico tra tutti i brand del gruppo Stellantis, ma il team di km77 ha comunque elogiato il comportamento del SUV italiano, che risulta sempre prevedibile nelle reazioni, aiutato anche da uno sterzo particolarmente preciso. Il SUV del biscione non è riuscito dunque a spodestare la sua rivale Mini Countyman SE nel test dell’alce.