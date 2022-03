Alfa Romeo Tonale potrebbe riuscire a far raddoppiare le vendite del brand

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Auto News Europe, il CEO di Alfa Romeo ha riconosciuto che la mancanza di auto elettrificate nella line up del marchio è costata cara in termini di vendite, in particolare nell’ultimo biennio. L’Alfa Romeo Tonale appena presentata, avrà l’onore e l’onere di ribaltare questa situazione.

Lo scorso anno infatti, le auto del biscione vendute hanno fatto segnare le 55.000 unità, contro le 63.300 del 2020, ma l’obiettivo sarebbe quello di raggiungere almeno 100.000 automobili vendute. Per questo la Tonale è tanto importante, perché oltre a collocarsi nel segmento sempre più importante dei SUV compatti, si tratta anche del primo modello della casa ad offrire la propulsione ibrida, a cui potrebbe affiancarsi una variante full-electric in un prossimo futuro.

La mancanza di veicoli elettrificati fino ad oggi è costata cara alla casa italiana, che ha stimato la perdita di circa il 15% nelle vendite, ma le cose potrebbero cambiare, e se la Tonale riuscisse a ritagliarsi l’1% delle vendite dei SUV compatti in Europa, si parlerebbe di circa 25.000 unità.

A tal proposito, Jean-Philippe Imparato, CEO del marchio, ha aggiunto: “Abbiamo una grande flessibilità nel nostro stabilimento di Pomigliano, in Italia. Dato che il Tonale debutterà a giugno, saremo felici se riusciremo a vendere 30.000 unità quest'anno. Per l'intero anno, il potenziale di vendita globale del Tonale potrebbe essere compreso tra 70.000 e 80.000 unità. L'Europa potrebbe rappresentare da 45.000 a 60.000 unità, con 10.000-15.000 possibili negli Stati Uniti”.

E restando in tema di futuro elettrico per la casa del biscione, date un’occhiata a questo render non ufficiale che immagina un’eventuale Alfa Romeo Giulia in versione Coupé, che potrebbe assomigliare alla prossima GTV elettrica.