Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio si farà? Ecco come potrebbe essere il C-SUV più potente

Si torna a parlare dell'Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio, la versione iper performante del fortunato C-SUV di casa Arese. Da tempo si mormora della sua possibile produzione ma fino ad oggi il Biscione non l'ha mai confermata ufficialmente.

Le ultime notizie in tal senso sono giunte dal CEO Jean-Philippe Imparato, che di recente ha spiegato che in caso di successo di vendita si sarebbe pensato anche ad una versione Quadrifoglio.

Allo stesso aveva fatto eco Larry Dominique, responsabile Alfa Romeo USA, secondo cui una Tonale super sportiva sarebbe possibile solo nel caso in cui venissero raggiunte determinate prestazioni. “Se non siamo in grado di fornire il livello di prestazioni o il delta di prestazioni già riscontrato nei nostri modelli attuali, non lo faremo”, aveva detto parlando con The Drive, aggiungendo che: “Jean-Philippe Imparato ed io siamo aperti, ma solo con i giusti livelli di performance”.

Il nuovo B-SUV di Alfa Romeo, svelato da un leak clamoroso nelle scorse settimane, dovrebbe avere la versione Quadrifoglio, di conseguenza sembra difficile pensare ad una Tonale non di pari livello, tenendo conto che anche Giulia e Stelvio, le uniche altre due Alfa in produzione, sono dotate della versione super sportiva.

Tra l'altro tanti cavalli sotto il cofano piacciono parecchio agli americani, mercato dove la Tonale quanto la sua gemella Dodge Hornet, disponibile da pochi giorni in Italia, stanno registrando interessanti volumi di vendita.

In ogni caso come dovrebbe essere la Super Tonale? La potenza minima dovrebbe essere pari a 400 cavalli con annessa trazione integrale. L'idea sarebbe quella di introdurre sotto il cofano il V6 della Giulia depotenziato, ma viste le dimensioni del motore sembra complicato un tale assemblaggio nella Tonale.

Un'altra strada sarebbe quella di potenziare l'ibrido 2.0 da 272 cavalli della Hornet, o eventualmente si potrebbe sovralimentare il 1.6 sempre ibrido da 360 cavalli della Peugeot 508 PSE. In ogni caso sotto i 400 cavalli la Tonale Quadrifoglio non ha ragione di esistere di conseguenza se si raggiungessero quelle prestazioni si tratterebbe di uno dei C-SUV più potenti sul mercato se non il più potente in assoluto.