Alfa Romeo Tonale a Pomigliano d'Arco: tutto pronto per la produzione del SUV

Che vi piacciano o meno le sue forme, bisogna riconoscere al nuovo Alfa Romeo Tonale di essere un prodotto al 100% italiano. La sua produzione avverrà presso l'impianto Stellantis Giambattista Vico di Pomigliano d'Arco, dove ormai è tutto pronto.

Il nuovo modello premium del Biscione avrà una linea produttiva dedicata presso l'impianto campano, così com'è stato confermato dal CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato. L'impianto di Pomigliano d'Arco è già operativo per la costruzione dei veicoli pre-serie, da maggio però si andrà spediti con la produzione di serie, affinché già a giugno 2022 possa cominciare la commercializzazione globale.

Il C-SUV verrà distribuito presso tutti i mercati Alfa Romeo in maniera scaglionata, si parte con cinque mercati europei considerati "chiave" dal brand, solo successivamente Tonale arriverà in altri 31 Paesi. Dulcis in fundo, Alfa Romeo Tonale arriverà negli Stati Uniti: "Arriveremo infine negli Stati Uniti, dove Tonale arriverà come MY2023" ha detto Imparato.

Le prime varianti ad arrivare sul mercato saranno MHEV da 130 e 160 CV a benzina, poi sarà il momento del diesel e solo a fine anno il Plug-in Hybrid da 275 CV (ufficiale il nuovo Alfa Romeo Tonale 2022). Nel 2022 Alfa Romeo conta di produrre 20.000 Tonale, l'obiettivo è però raggiungere quota 40-45.000 unità all'anno. "Se ci sarà richiesta potremo andare tranquillamente oltre questo livello" ha aggiunto Imparato, che è dunque pronto a trasformare Tonale in un vero bestseller.

Ricordiamo che Tonale verrà venduto con un NFT abbinato, soluzione che potrebbe anticipare quello che sarà il futuro dell'automotive.