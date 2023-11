L'Alfa Romeo Tonale della polizia locale di Bardolino è fantastica

Dopo la splendida Alfa Romeo Tonale dei Carabinieri, torniamo a parlare delle auto delle forze dell'ordine italiane e ancora una volta del SUV del biscione.

L'ultima vettura che ci ha decisamente colpito è l'Alfa Romeo Tonale in forza alla polizia locale del comune di Bardolino, in provincia di Verona. Si tratta di una versione per certi versi inedita visto che non ha, ovviamente, i classici colori dei carabinieri o quelli dell'Alfa Romeo della polizia di stato svelata settimane fa, di conseguenza trattasi di un modello a nostro avviso davvero riuscito.

A realizzarlo è stata la Carrozzeria Bertazzoni di Collecchio, che ha dato vita ad un allestimento “senza avere alcun riferimento o punto fermo da seguire”, così come spiegato dall’azienda sulla propria pagina Facebook.

La Tonale in questione è l'ibrida con motore 1.5 da 130 cavalli di potenza, la versione proposta al lancio del C-SUV del Biscione. Ovviamente sono state diverse le modifiche apportate, a cominciare dalle inedite unità Bi-Side LED installate sia nella zona posteriore che sul retro dell'auto, sistema di illuminazione supplementare che permette una visibilità a 360 gradi in caso di emergenza.

A livello di livrea, invece, Bertazzoni si è rifatto al dictat della regione Veneto con il tricolore eil logo col Pegaso, mentre il colore scelto è un elegante blu scuro con una striscia bianca che attraversa tutta la fiancata, arrivando fino al cofano, con tanto di scritta blu Polizia Locale, in bella mostra.

Fra le altre “chicche” presenti, anche la torcia a LED ricaricabile, quindi i giubbetti antiproiettili e altri vari elementi che sono presenti sulle auto delle forze dell'ordine italiane. “Sarà proprio il fascino della divisa, ma a noi della Bertazzoni quest’auto ci ha “letteralmente” presi!”, il commento alla presentazione del bolide da parte della stessa carrozzeria.

Fra le novità spicca la barra Stellar con una pulsantiera di comando dedicata sviluppata dagli stessi meccanici, e allestita nella plancia della Tonale. Inedito è anche il vano bagagli posteriore realizzato su misura. “Parlando con il Comandante di Bardolino – ha concluso Bertazzoni - è emerso che i tantissimi turisti (soprattutto i Tedeschi) sono “pazzi” per la Giulia in divisa e a volte si mettono pure in coda tra loro per poterla fotografare quando ferma innanzi alla sede del Comando che è collocato proprio sul lungolago. Vedremo se la stessa cosa varrà anche per la Tonale! Secondo noi, si!”.