Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 sarà la prima ibrida della casa del biscione

Alfa Romeo potrebbe presentare la sua supercar a marzo 2023 come canto del cigno delle sue vetture con motore endotermico prima del passaggio alla mobilità completamente elettrica. Nei prossimi anni infatti la casa del biscione diventerà un brand full electric, ma ad oggi non c'è ancora un'auto elettrificata in gamma: la prima sarà la Tonale.

L’Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 non sarà soltanto la prima ibrida del marchio, ma sarà anche la prima Tonale equipaggiata con la trazione integrale, grazie al motore elettrico che muoverà le ruote posteriori. Il powertrain si compone infatti del motore MultiAir da 1.3 litri turbo sull’asse anteriore, che viene accoppiato ad un motore elettrico al posteriore da 90 kW, per una potenza totale di 280 CV, che permetterà all’auto di scattare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi.

L’unità elettrica prenderà energia da una batteria da 15,5 kWh che permetterà alla Tonale di procedere in modalità EV per circa 80 km con la possibilità di raggiugnere una velocità massima di 135 km/h, e una volta scarica potrà essere ricaricata con con potenza di 7,4 kW in meno di due ore e mezza. Con la batteria carica e il pieno di carburante, la Tonale Plug-in Hybrid Q4 ha un’autonomia stimata di 600 km.

E a proposito di novità del marchio, vi ricordiamo che di recente Alfa Romeo ha svelato il restyling di Giulia e Stelvio per il 2023.