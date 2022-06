La nuova Alfa Romeo Tonale al MIMO 2022: quanto costa il SUV del Biscione?

A Milano è ufficialmente iniziata una nuova edizione del MIMO, il Milano Monza Motor Show, che quest'anno vede fra le grandi protagoniste anche la nuova Alfa Romeo Tonale. Eccola dal vivo.

Presentata lo scorso 8 febbraio 2022 (tutto sulla nuova Alfa Romeo Tonale 2022), la nuova Alfa Romeo Tonale è ormai pronta per il lancio commerciale in Italia, proprio a Milano del resto è stato inaugurato pochi giorni fa un nuovo flagship store dedicato al SUV compatto del Biscione. Parliamo di una vettura da 4,53 metri di lunghezza, 1,84 metri di larghezza e 1,6 metri di altezza. Ha fatto parlare di sé soprattutto per la tecnologia NFT con la quale viene venduta e per via dei servizi Amazon presenti a bordo. Sul fronte NFT l'auto sarà venduta con un certificato digitale che verrà aggiornato nel tempo con tutte le caratteristiche del veicolo, Amazon invece ha portato Alexa a bordo e il Secure Delivery Service, che permette ai corrieri del sito e-commerce di usare la Tonale come un locker.

L'OS di bordo è ora basato su Android, abbiamo un quadro strumenti digitale da 12,3" e un display centrale da 10,25", la Guida Autonoma di Livello 2 e motorizzazioni Hybrid e Plug-in Hybrid. Esordisce infatti il nuovo motore Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) esclusivo di Alfa Romeo. Questo motore termico da 1,5 litri a benzina viene abbinato a un motore elettrico P2 a 48 V/15 kW/55 CV nella variante Mild Hybrid da 130 o 160 CV, mentre con la Plug-in Hybrid arriviamo a 275 CV di potenza con 80 km di autonomia nel ciclo urbano.

Alfa Romeo Tonale parte da 35.500 euro nella sua variante SUPER, sale poi a 38.000 per la SPRINT, 42.300 euro per la TI, 44.800 euro per la VELOCE e infine 39.000 per l'EDIZIONE SPECIALE.