Alfa Romeo Tonale eletta Auto Europa 2023 dai giornalisti italiani UIGA

A pochissimi giorni dalla vittoria del rinomato concorso di design Autonis, con 14.000 lettori di Auto Motor und Sport che l'hanno eletta Best Design Innovation 2022 fra i SUV Compatti, Alfa Romeo Tonale raggiunge un altro traguardo: è stata eletta Auto Europa 2023 dalla UIGA.

UIGA non è altro che l'acronimo di Unione Italiana Giornalisti Automotive, che per eleggere una nuova vincitrice 2022 si sono riuniti a Torino. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il Mauto - Museo dell'Automobile, dove la Tonale ha raccolto la massima onorificenza assegnata dai giornalisti: Auto Europa 2023. Il pubblico invece ha votato in maniera diversa, premiando Suzuki S-Cross, unica vettura proveniente dal Paese del Sol Levante assieme a Citroën C5, DS4 E-Tense, Kia Sportage, Renault Megane E-Tech e la nuova BMW X1 provata di recente.

Queste le parole del presidente UIGA Gaetano Cesarano: "Il premio Auto Europa assegnato ad Alfa Romeo Tonale dimostra l'indissolubile legame passionale degli italiani con l'automobile, che trova il giusto punto di sintesi con l'innovazione, la ricerca stilistica e gli alti standard di sostenibilità e sicurezza che l'industria sfoggia sul mercato. Tutte le auto concorrenti al premio rappresentano il meglio che le Case propongono oggi agli automobilisti nei rispettivi segmenti, declinato in tutte le alimentazioni nel percorso di transizione energetica della mobilità".



