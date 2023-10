Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet: errore allarme pedoni, richiamo negli USA

Alfa Romeo Tonale e la sua gemella Dodge Hornet, da poco disponibile in Italia, sono state richiamate negli Stati Uniti per via di un problema legato alla sicurezza.

Secondo quanto segnalato dall'NHTSA, nel mirino sarebbe finito il sistema che segnala la presenza di un pedone, e che di conseguenza emette un suono che avvisa l'automobilista.

Nel dettaglio si fa riferimento solamente alle versioni ibride della Tonale e della Hornet. Stando a quanto emerso sembra che il malfunzionamento si verifichi innestando la retromarcia, di conseguenza chiunque sia in possesso di uno dei SUV, dovrà semplicemente mettere la retro e capire se l'allarme si attivi o meno.

Per ovviare al problema i proprietari delle due auto possono rivolgersi al rivenditore locale dopo di che, una volta portata l'auto, il meccanico di turno provvederà a collegare il sistema o installarlo, a seconda del problema esistente (si parla infatti di impianto scollegato o non installato del tutto).

Sulla vicenda è intervenuta anche Stellantis che ha fatto sapere che i richiami scatteranno dal prossimo 12 dicembre 2023, di conseguenza fino ad allora numerosi proprietari dei due mezzi potrebbero continuare ad avere il problema senza saperlo.

Secondo quanto segnalato dall'NHTSA il problema riguarderebbe circa 4.600 esemplari dei due SUV di cui sopra usciti dallo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco. Il gruppo è però convinto che le auto totali coinvolte siano solamente il dieci per cento, quindi meno di 500.

L'errore, per quanto riguarda la Hornet, è stato scoperto lo scorso 12 settembre 2023 a seguito di una indagine interna che si è conclusa il 9 ottobre scorso. A quel punto tutti i modelli usciti dalla produzione avevano il sistema di allarme in questione.

Mentre per la Tonale gli esemplari che potrebbero presentare il difetto sono quelli prodotti dal 9 febbraio all'11 settembre 2023. Si tratta del secondo richiamo negli ultimi mesi per il SUV del Biscione: lo scorso settembre l'Alfa Romeo Tonale era stato richiamato per rischio incendio alla batteria.