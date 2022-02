Il giorno dell'Alfa Romeo Tonale: segui il lancio in live streaming

Oggi 8 febbraio è un giorno chiave per gli appassionati Alfa Romeo. Il brand Stellantis infatti svela al mondo una vettura che ormai attendiamo da diverso tempo: vedremo finalmente l'Alfa Romeo Tonale nella sua forma finale e definitiva.

L'appuntamento è per le 15:00 di oggi 8 febbraio 2022 sul canale YouTube ufficiale di Alfa Romeo, in alternativa trovate il player anche all'interno di questa notizia, non vi resta che tornare all'ora dell'evento. Per non dimenticare l'appuntamento con il nuovo SUV del Biscione potete anche impostare un promemoria direttamente da YouTube.



Alfa Romeo promette una vettura dal carattere sportivo, resa unica da un design 100% italiano, un progetto capace di proiettare il DNA Alfa nel futuro. Il tutto senza perdere un briciolo della tradizionale esperienza di guida Alfa Romeo. Secondo le info arrivate fino ad oggi (nuovi dettagli dell'Alfa Romeo Tonale), sembra chiaro che Alfa abbia voluto costruire l'esperienza Tonale attorno al conducente, conservando un'esperienza di guida dalle grandi emozioni.



Guardando alla gamma dovremmo posizionarci al di sotto di Stelvio, con dimensioni più compatte e adatte a un pubblico estremamente giovane e dinamico (l'anteprima dell'Alfa Romeo Tonale). Pensando alla potenza, dovremmo esser vicini ai 240 CV, possibili anche grazie a un'unità elettrica da 60 CV. Non resta che attendere le 15:00 per scoprire tutto in dettaglio.