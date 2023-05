Alfa Romeo Tonale dei Carabinieri: ecco la prima foto in anteprima

E' stata svelata in anteprima l'Alfa Romeo Tonale versione dei Carabinieri, il nuovo SUV che andrà a rimpolpare il parco mezzi dei militari dell'Arma. La vettura verrà presentata ufficialmente venerdì prossimo, 2 giugno, per la classica parata della Festa della Repubblica, ma la pagina Instagram 100% soccorso l'ha pubblicata in anticipo.

Il SUV compatto del biscione è senza dubbio un'auto molto riuscita e il successo commerciale lo dimostra ampiamente. I giornalisti di UIGA hanno eletto la Tonale Auto Europa 2023 e chissà che a breve non possa arrivare anche una versione Quadrifoglio dell'Alfa Romeo Tonale, giusto per mettere a disposizione una nuova vettura super sportiva con il marchio del Biscione.

In ogni caso la Tonale dei Carabinieri sarà presto realtà sulle nostre strade visto che nel 2022 l'Arma e la Polizia di Stato hanno ordinato rispettivamente 360 e 616 modelli dello stesso SUV di Arese, precisamente quello con motore 1.5 mild-hybrid da 160 cavalli a trazione anteriore, con allestimento specifico.

Il rapporto fra le forze dell'ordine italiane e Alfa Romeo va avanti ormai da 70 anni, tenendo conto che ebbe inizio negli anni '50 con la 900, proseguendo poi nel '60 con la Giulia, e via via arrivando ai giorni nostri con l'Alfetta, la 75, la 33, la 159, la Giulietta e infine l'ultima versione della Giulia.

La Tonale dei militari dell'Arma sarà dotata di un parabrezza blindato, così come dei cristalli e delle portiere, tutte di livello B4, di modo da riparare gli occupanti da numerose armi da sparo e bombe. Il serbatoio del carburante avrà invece la protezione antiscoppio, e ci sarà anche la cellula per trasportare un detenuto, nonchè una radio sistemata in posizione centrale e il sistema di amplificazione esterno.

Nelle scorse settimane erano apparsi vari render del nuovo SUV dei carabinieri ma ora finalmente possiamo gustarlo dal vivo. Cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti.