Alfa Romeo Tonale boom negli USA: ecco perché è un'ottima notizia per l'Italia

Sono davvero ottime le notizie inerenti l'Alfa Romeo Tonale, l'ultima vettura uscita dall'azienda del biscione. In vista del lancio sul mercato degli Stati Uniti i preordini hanno superato le previsioni, al punto che l'azienda meneghina è stata costretta ad aumentare la produzione.

Si tratta senza dubbio di una buona nuova per quanto riguarda l'Italia visto che l'Alfa Romeo Tonale, acquistabile anche con abbonamento Amazon, viene prodotta nel nostro Paese, precisamente presso il noto stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco.

Per soddisfare le nuove richieste la produzione passerà a 400 unità al giorno, con necessità di maggiori ore di lavoro quindi per gli operai meccanici della provincia di Napoli, alla luce anche delle recenti notizie circa il rientro dalla cassa integrazione di 1.600 lavoratori della stessa sede. Negli Stati Uniti l'Alfa Romeo Tonale, di recente sottoposta al test Euro NCAP, viene offerta con il motore ibrido plug-in da 1,3 litri con una potenza massima di 280 cavalli.

Le prime consegne ai clienti a stelle e strisce dovrebbero scattare dal prossimo mese di maggio, così come da indiscrezioni, e fino ad oggi (pre-order aperti a giugno 2022) l'Alfa Romeo ha raccolto ben 35mila ordini. Si tratta ovviamente di splendide notizie per Alfa Romeo, tenendo conto che il SUV giungerà a breve anche sul mercato del Regno Unito e in Giappone, e ciò non farà altro che incrementare ulteriormente le vetture piazzate.

Si pensi che nel 2022 sono state prodotte “solo” 20mila unità dell'Alfa Romeo Tonale, numeri che a fine anno potrebbero addirittura triplicare. Buone notizie infine per quanto riguarda la Dodge Hornet, di fatto la gemella dell'Alfa Romeo Tonale, che sarà prodotta anch'essa nello stabilimento di Pomigliano d'Arco e destinata al Nord America: al momento dell'apertura degli ordini sono state prenotate 14mila vetture dai clienti americani, ma anche in questo caso il numero dovrebbe ulteriormente crescere nelle prossime settimane.