Alfa Romeo Tonale: il Biscione pensa al lancio di una versione Quadrifoglio?

A un giorno del reveal del SUV Alfa Romeo Tonale sul mercato internazionale si inizia già a discutere del possibile rilascio futuro del Tonale versione Quadrifoglio. Inizialmente negato da diversi media italiani dopo la dimostrazione del concept al Salone di Ginevra 2019, ora si fa largo la possibilità di un arrivo effettivo.

Nel contesto di un’intervista con la rivista australiana Drive, il Global Product Manager del Biscione, Daniel Tiago Guzzafame, ha spiegato come il produttore non stia escludendo ora la possibilità della realizzazione di un SUV Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio: “Quadrifoglio sarà una sorta di marchio all'interno del marchio, un ombrello per tutti i nostri programmi [linee di modelli]. Ogni programma sarà offerto con una versione Quadrifoglio o meno a seconda del potenziale che abbiamo con quel segmento e veicolo specifico”, ha spiegato.

In aggiunta a ciò, Guzzafame ha risposto ad altre domande interessanti, tra cui la possibile dotazione di un motore elettrico o a combustione per una Tonale più potente: “La futura Alfa Romeo sarà elettrica”, ha detto senza aggiungere tanti altri dettagli, oltre alla conferma del rilascio del primo veicolo elettrico targato Alfa Romeo nel 2024. Tra l’altro, quest’ultimo dovrebbe trattarsi di un crossover più compatto dal nome Brennero, sia in configurazione ICE, sia EV. L’intera gamma globale Alfa Romeo diventerà esclusivamente elettrica, invece, entro il 2027.