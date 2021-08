Alfa Romeo Tonale: avvistato un altro prototipo del SUV, ma quando arriva?

Da qualche anno a questa parte Alfa Romeo ha ridotto la propria gamma di veicoli lasciando andare prima la Mito e poi la Giulietta. Adesso il brand occupa solamente il segmento dei SUV veloci e quello delle berline sportive, rispettivamente con Stelvio e Giulia.

Ovviamente la casa automobilistica italiana deve provare ad occupare i segmenti di mercato in maniera più estesa, e già da un po' è al lavoro per lanciare in strada il suo Tonale: un SUV più compatto dello Stelvio che andrà ad occupare una fascia molto popolare tra gli automobilisti.

Il veicolo è stato annunciato da un paio di anni, ma a quanto pare la macchina non è ancora stata ultimata. Adesso sono arrivate nuove fotografie da parte di Walter Vayr, che non ha mancato di pubblicarle immediatamente su Facebook. Il prototipo è stato beccato di fianco ad una Fiat 500X camuffata (nota a margine, potrebbe arrivare una 500X ibrida).



In base ai dettagli pervenutici ad oggi il Tonale dovrebbe rappresentare l'erede indiretta della Giulietta, anche se le dimensioni generali saranno piuttosto differenti, andando ad occupare la parte bassa dell'attuale portfolio Alfa. La piattaforma scelta è quella che muove il Jeep Compass, ma non sappiamo che tipo di motore batterà sotto il cofano. Il Compass fa uso di un plug-in hybrid con termico da 1,3 litri per mandare sull'asfalto 243 cavalli di potenze e garantire un'autonomia a zero emissioni pari a 49 chilometri per singola carica. Allo stesso tempo bisogna però tenere d'occhio la tecnologia Peugeot, perché Stellantis non escluderà il 1,6 cilindri PHEV da 305 cavalli.



Mentre aspettiamo aggiornamenti ufficiali sul prodotto ci avviamo a chiudere mostrandovi innanzitutto l'intrigante Alfa Romeo 4C 33 Stradale Tributo, la quale è sbarcata in Australia con soli 15 esemplari. Infine vogliamo riportare degli ambiziosi piani per il futuro del marchio: l'obbiettivo è quello di elettrificare progressivamente la gamma, e l'attenzione è tutta per la Alfa Romeo GTV, che potrebbe essere la rivale elettrica a Tesla Model 3 e BMW i4.