Alfa Romeo Tonale arriva sul mercato: inaugurato un nuovo flagship store

Di recente è stata CUPRA a inaugurare un Concept Store nel cuore di Milano, a Corso Como, un "garage" dove ritrovarsi fra appassionati più che un negozio vero e proprio. Ora ci pensa Alfa Romeo, che in occasione del lancio commerciale di Tonale inaugura un nuovo flagship store all’interno di Stellantis &You Sales & Services.

Si tratta del primo show-room Alfa Romeo che introduce la nuova Brand Identity del marchio, rileggendo in chiave contemporanea i classici canoni stilistici del Biscione. La scelta della location non è ovviamente stata a caso: siamo sul terreno in cui nel 1910 sorgeva il Portello, a Milano, quello che è stato il primo polo produttivo di Alfa (110 anni di storia Alfa Romeo). Lo store si fa riconoscere e apprezzare per via di un ambiente essenziale ma profondamente tecnologico, con i visitatori che all'esterno della struttura vengono accolti da una scritta Alfa Romeo posta in alto, realizzata nel tradizionale carattere corsivo. Sul fronte dei colori domina il Rosso Alfa, una tinta che richiama emozioni viscerali e un DNA di grande sportività italiana. Protagonista assoluta dello store è poi lei, la nuova Alfa Romeo Tonale 2022 presentata lo scorso 8 febbraio 2022.

“L'inaugurazione del primo flagship store al Mondo con la nuova Brand Identity, qui a Milano, per noi rappresenta un momento cruciale, l’opportunità di ispirare il mondo dall’Italia rimanendo fedeli alle nostre radici. Con Tonale, in Alfa Romeo è in atto un'evoluzione radicale verso la nuova era della connettività e dell’elettrificazione: la “Metamorfosi” non si applica solo ai prodotti e alle tecnologie, ma ridefinisce l’intera customer experience, inclusa la qualità dei servizi e appunto la Brand Identity.

Alfa Romeo vuole offrire ai propri clienti esperienze immersive e persino viscerali in tutti i punti di contatto con il marchio, in primis presso i nostri rivenditori, dove il cliente potrà esplorare l’intero ecosistema del marchio, al centro di una esperienza di acquisto premium”, ha detto Francesco Calcara, Senior Vice President Global Marketing and Communication Alfa Romeo.

Paolo Romano invece, General Manager Stellantis &You Italia, ha dichiarato: "Siamo fieri e orgogliosi di poter essere il punto di partenza della nuova era Alfa Romeo; tutto il team di Stellantis &You Milano è pronto ad accogliere i clienti nel nuovo scrigno che custodisce i gioielli di casa Alfa Romeo, trasferendo tutta l’elevata passione e competenza che un premium brand come Alfa Romeo necessita”.