Alfa Romeo SZ, "Il Mostro" riprende vita con un design moderno

Fra le auto più iconiche di Alfa Romeo troviamo senza dubbio l'SZ. Prodotta in tiratura limitata, fra il 1989 e il 1991 in soli 1.036 esemplari, venne soprannominata Il Mostro per via del suo design avveniristico, spigoloso e nel contempo aggressivo.

Il canale Youtube Motors ha deciso di rimettere mano alla splendida creatura firmata da Robert Opron, dandole una “ripassata” e rendendola in linea con lo stile attuale ma senza disdegnare un chiaro riferimento alle forme dell'originale Alfa Romeo SZ, vettura che all'epoca divise il pubblico perfettamente a metà fra chi l'ha adorata e chi invece non l'ha mai apprezzata fino in fondo.

Il canale Motors ha immaginato la Sprint Zagato come una coupé con delle linee che richiamano all'originale ma con l'aggiunta di dettagli ultra moderni, a cominciare dai fari LED integrati nella griglia frontale, che strizzano l'occhio ai design più recenti.

Bellissimo il paraurti anteriore con due vistose prese d'aria laterali che si raccordano alla perfezione con quella centrale, mentre il cofano è stato appositamente bombato al centro, per raccordarsi alla perfezione con l'inconfodibile calandra di Alfa Romeo. Aggiunte anche delle prese d'aria per meglio far fiatare il potente propulsore.

Splendidi i cerchi di generose dimensioni con inserti in rosso Alfa Romeo, a richiamo del colore della carrozzeria, mentre sul lato spicca il classico simbolo del Quadrifoglio, il marchio della versione più sportiva delle vetture di Arese, con due modanature che danno all'auto una linea scattante e nel contempo geometrica.

Gli specchietti sono ultra moderni con tanto di frecce integrate, mentre il tetto è panoramico e di colore scuro, dando una sensazione di continuità con la coda. Infine il posteriore, dove spicca uno spoiler integrato nel lunotto, oltre ai fanali posteriori sottili e orizzontali, mentre nel paraurti troviamo due terminali di scarico circolari.

Non sono stati forniti dettagli sulle motorizzazioni, ma vedendo il simbolo Quadrifoglio è ipotizzabile che il designer abbia pensato a dei motori termici dalle grandi potenze. L'Alfa Romeo SZ è senza dubbio uno dei cinque migliori modelli realizzati da Zagato, e nella “nuova versione” non sfigura affatto: che il Biscione decida di tornare a produrla? Per ora tutto tace ma mai dire mai.