L'Alfa Romeo SZ completamente restaurata da FCA Heritage, ed è bellissima

Era il 1989 quando al Salone di Ginevra l'Alfa Romeo SZ veniva presentata a tutto il mondo. La rarissima vettura italiana, assemblata quasi del tutto a mano tra il 1989 e il 1991 nel milanese, contava appena 1000 esemplari e quello restaurato recentemente da FCA Heritage è un prototipo estremamente ricercato degli shooting promozionali.

L'Alfa Romeo SZ era uno degli esemplari sportivi prodotti in edizione limitata della celebre casa automobilistica milanese degli anni '90, un vero e proprio gioiello su strada tant'è che la nuova Alfa Romeo Tonale ne ha ripreso a modello nella sua fanaleria anteriore.

Ad ogni modo, FCA Heritage, il braccio di Stellantis che si occupa nel restauro di vecchi veicoli appartenenti ai marchi della società, ha recentemente restaurato uno dei pochissimi modelli della SZ e proveniente dal circuito di prova di Balocco. Il dipartimento in questione, inoltre, fa sapere che "la meccanica è stata completamente revisionata, la carrozzeria sverniciata e trattata e, infine, gli interni rigenerati mantenendone l’originalità". Potete comunque ammirare il risultato dei lavori di FCA Heritage nella galleria di scatti allegati in calce alla notizia.

L'Alfa Romeo SZ era alimentato dallo storico motore V6 "Busso", nominato così in onore del suo progettista, da 3L a 12 valvole in grado di sfoderare 210 CV di potenza e un'accelerazione da 0 a 100 Km/h in 7 secondi. E voi, invece, cosa ne pensate di questa rievocazione storica? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.