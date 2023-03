Alfa Romeo, ecco il nuovo SUV top di gamma pronto a sfidare Audi Q8 e BMW iX

Alfa Romeo sarebbe pronta a lanciare sul mercato un SUV elettrico con l'obiettivo di competere contro i tedeschi, ed in particolare per sfidare a viso aperto la BMW iX e l'Audi Q8. Ancora non vi è nulla di ufficiale ma stando ad Auto Express nei piani del Biscione vi sarebbe un nuovo Sport Utility Vehicle dalle prestazioni super.

Obiettivo, rafforzare l'immagine e il posizionamento di Alfa Romeo nel mondo, facendo diventare l'azienda di Arese un brand premium globale. Ecco perchè in un mercato dove le auto tendono ad essere sempre più grandi e dall'aspetto massiccio, un SUV elettrico delle dimensioni importanti non è affatto da escludere nei piani della gloriosa casa automobilistica italiana.

Auto Express ha immaginato come potrebbe essere il nuovo SUV meneghino, un render realizzato dal noto designer digitale Avarvarii che trovate in alto a questa pagina. La vettura verrebbe prodotta sulla piattaforma BEV STLA Large installata a Cassino di recente, e sarà quindi solo in versione 100% elettrica, come del resto è nei piani di Alfa Romeo, divenendo di fatto il modello di punta della casa.

Più volte l'azienda ha posto l'accento sul tema del green e durante una recente intervista il CEO Imparato ha spiegato che senza l'elettrico Alfa Romeo non sarebbe arrivata al 2023. Sempre in base alle indiscrezioni emerse, il nuovo SUV top di gamma di Alfa dovrebbe avere una versione Quadrifoglio e oltre a rivaleggiare contro BMW iX sarebbe pronto a sfidare a viso aperto anche Audi Q8 e-tron, e Mercedes EQS.

Ovviamente, va ricordato, siamo solo nel campo delle ipotesi e delle supposizioni, ma in ogni caso a breve dovremmo scoprire la verità sulla presenza di questo nuovo SUV by Alfa Romeo. A settembre Stellantis approverà tutti i nuovo modelli del Biscione fino al 2030, di conseguenza non ci resta che iniziare il conto alla rovescia, nel frattempo, godiamoci lo splendido render. Vi piacerebbe un SUV con queste linee?