Alfa Romeo, il SUV elettrico pronto a sfidare la BMW iX potrebbe essere fantastico

Sono tanti i modelli che usciranno nei prossimi anni dalla fabbrica di Arese, a cominciare dal tanto chiacchierato Alfa Romeo B-SUV 2024, vittima di un clamoroso leak nelle scorse settimane.

Il piccolo Sport Utility Vehicle non sarà comunque l'unico SUV del Biscione che vedremo a breve sulle strade visto che, l'amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, ha svelato di voler puntare a fare concorrenza alla BMW iX, il SUV full electric della casa dell'elica.

Obiettivo, produrre un'auto dello stesso segmento nel giro di quattro anni, quindi entro il 2027, e la piattaforma dedicata dovrebbe essere la STLA Large. Il Biscione cercherà quindi di mettere i bastoni fra le ruote ai grandi SUV europei che vanno alla grandissima anche in altri continenti, come appunto il sopracitato iX, ma anche il Porsche Cayenne EV, senza dimenticarsi di Audi e Mercedes.

Secondo Autocar la nuovo auto a firma Alfa Romeo sarà il fiore all'occhiello del marchio, superando quindi in prestazioni anche l'Alfa Romeo Stelvio, che con il prossimo modello diverrà elettrica e subirà un cambiamento radicale.

L'attenzione è rivolta in particolare ai ricchi mercati del nord America e della Cina, dove Alfa Romeo vuole lasciare il suo marchio indelebile sfidando quindi a viso aperto gli altri brand europei così come gli americani e i cinesi. "Se rimango nell'Europa occidentale – ha detto chiaro e tondo Imparato - non costruirò mai auto, perché i volumi sono piccoli e perché non so come si evolverà il segmento".

Con la piattaforma STLA Large il nuovo SUV premium potrebbe ospitare fino a tre motori elettrici con potenze che potrebbero tranquillamente toccare i 1.000 cavalli. Nel contempo si tratterà di una vettura che dovrà offrire un'esperienza di guida eccezionale.

A livello tecnico, la batteria potrebbe avere un'autonomia di 800 chilometri circa con una ricarica di 30 minuti dal 10 all'80 per cento. Insomma c'è tutto affinchè il futuro SUV di Arese sia un successo e noi non vediamo l'ora di vederlo il prima possibile, sempre che alla fine si farà.