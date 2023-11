Alfa Romeo, un SUV coupé elettrico come quello di Mo Ismail sarebbe pazzesco

Sono tanti i modelli che Alfa Romeo sfornerà nel futuro prossimo, a cominciare dal tanto chiacchierato B-SUV che uscirà nel 2024 e che è stato vittima di un clamoroso leak qualche settimana fa.

Che dire poi del SUV premium che Alfa Romeo sfornerà per sfidare la BMW iX senza dimenticarsi della nuova Giulia, le nuove Tonale e Stelvio e forse anche della Giulietta. Per il momento nei piani del CEO Imparato non è presente un SUV Coupé ma quello che ha ipotizzato Mo Ismail sarebbe assolutamente fantastico e potrebbe conquistare il cuore di molti appassionati, compresi quelli del mercato straniero, visti gli obiettivi di internazionalizzazione del glorioso marchio di Arese.

Mo Ismail non è un nome qualunque tenendo conto che si tratta di un creative designer molto noto e affermato nel suo ambiente, e che collabora con Stellantis per il mercato americano, leggasi Chrysler, RAM e Jeep.

Fra le ultime realizzazioni vi è anche quello di un importante SUV con il marchio Alfa Romeo sul cofano, uno sport utility vehicle due più due che di fatto sarebbe una versione della Stelvio a due porte.

Ovviamente si tratta di un'auto per pochi eletti, anche perchè questo segmento ha un mercato di nicchia, ma siamo certi che qualora la versione di produzione dovesse coincidere con quella del designer, potrebbe trovare una calorosa accoglienza.

Al momento sul mercato possiamo contare su alcuni modelli premium a firma Audi, ma anche Mercedes e BMW, e sono proprio queste le case che Alfa Romeo vuole sfidare a viso aperto, piazzandosi in quella zona del mercato che di fatto non conosce crisi da decenni: chiunque ci arrivi difficilmente ne esce e il CEO del Biscione spera di raggiungere prima o poi quella posizione.

Negli ultimi anni è stato fatto un gran lavoro di immagine sull'Alfa Romeo, anche attraverso l'eliminazione delle piccole come la Mito e la Giulietta, puntando su berline e SUV. L'ultima nata, l'Alfa Romeo 33 Stradale, non ha fatto altro che aumentare questa aurea di esclusività che speriamo possa portare Alfa Romeo ovunque lo desideri nel più breve tempo possibile.