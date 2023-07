Alfa Romeo Supercar, manca poco: cosa sappiamo, tra nome, motore e design

Ormai è iniziato il conto alla rovescia per la nuova Alfa Romeo Supercar, un progetto che promette di racchiudere tutto il DNA della casa di Arese in quello che probabilmente sarà anche il canto del cigno per l'offerta sportiva con motore termico.

La Supercar del biscione, infatti, dovrebbe rappresentare l'ultima sportiva del brand a vantare un motore termico, sebbene la lotteria dei rumor non abbia ancora espresso un parere definitivo. L'ipotesi più accreditata è quella di una diretta evoluzione del V6 biturbo da 2,9 litri che abbiamo già visto all'opera sulla Giulia e sotto il cofano della Stelvio Quadrifoglio.

Quanto al nome, invece, negli ultimi mesi ha preso piede l'ipotesi di 6C, proprio in riferimento ai cilindri del motore, ma prepariamoci al colpo al cuore, con quel 33 che non è escluso del tutto. D'altro canto, non è ancora del tutto da escludere un'altra affascinante opzione, ovvero quella di ereditare da Maserati il V6 Nettuno della MC20. Tutto in famiglia, insomma.

Questa seconda opzione sembrerebbe altrettanto sensata, con una supercar pronta a offrire la doppia opzione. Se questo è vero, allora avrebbe assolutamente senso lavorarci in parallelo con lo sviluppo della MC20 Folgore, anche da un punto di vista prettamente economico.

Con in mente le numerose dichiarazioni di Imparato sulla vettura in lavorazione, la fantasia non può fare altro che galoppare anche sulle fattezze di ciò che ci aspetta su strada. Si è parlato di "fantastiche idee basate sul nostro iconico passato" ma anche di uno stile in cui "troverete sempre, sempre qualche segnale del nostro DNA e della nostra storia, e qui lo vedrete chiaramente e velocemente".

I ragazzi di AutoExpress hanno provato a sviluppare un teaser che potesse calzare con la descrizione. La vettura, con chiara ispirazione dalla 33 Stradale, mostra linee aggressive e rispettose del retaggio del brand. Avranno indovinato, almeno in parte?