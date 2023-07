Alfa Romeo supercar, -45 giorni al lancio: il Biscione pronto a spalancare le fauci

Sale altissima l'attesa in vista della presentazione della nuova Alfa Romeo supercar, quella che per alcuni potrebbe chiamarsi 6C oppure la nuova Alfa Romeo 33.

Il glorioso marchio di Arese ha annunciato che il “reveal” avverrà il prossimo 30 agosto, in concomitanza con il Gp di Monza, e gli appassionati sono già in fermento.

Quello che sappiamo della prossima supercar Alfa Romeo, anticipata con una immagine teaser pochi giorni fa, sta tutto nelle parole del CEO del Biscione, Imparato, che ha parlato di un'auto che “contribuirà al DNA” del marchio.

E ancora: “Stiamo lavorando a qualcosa che potrebbe mettere da parte la 8C nel museo di Arese, rendendoci orgogliosi del nostro contributo alla storia dell’Alfa Romeo. Questo è ciò che vogliamo”. Attenzione però, non si tratterà di una vettura da pista bensì di un'auto per tutti i giorni, nonostante il prezzo sarà molto elevato, e a riguardo c'è chi ipotizza più di 200mila euro, anche perchè sarà a tiratura limitata.

“Potrebbe essere iconica, super sexy e riconoscibile a prima vista come un’Alfa Romeo”. Il grosso dilemma sta nel motore che secondo molti potrebbe essere elettrico, ma non è da escludere una doppia versione con l'ibrido, magari con il propulsore 2.9 V6 biturbo delle Quadrifoglio più potenziato, se non addirittura il 3.0 V6 Nettuno da 630 CV della MC20.

In ogni caso la futura supercar di Arese sarà svelata proprio nello storico museo Alfa Romeo, nel corso di un evento dal titolo che è tutto un programma, leggasi “Il coraggio di sognare”.

La storica azienda meneghina è cresciuta molto negli ultimi mesi in quanto a vendite anche all'estero, e l'obiettivo è quello di penetrare sempre di più il mercato internazionale, posizionandosi nella fascia premium, quella storicamente occupata dalle tedesche BMW, Audi e Mercedes.

Ce la farà? Le ambizioni sono sicuramente elevate, ma visto come sta lavorando ultimamente Alfa, con la Giulia, la Stelvio e la Tonale, siamo certi che non deluderà le attese.