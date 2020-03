Alfa Romeo ci stuzzica con un teaser su una nuova versione estrema della Giulia

Alcuni giorni fa erano state pubblicate sul web delle immagini spia molto interessanti, le quali ritraevano una presunta Alfa Romeo Giulia GTA parzialmente camuffata e ferma in un parcheggio.

Adesso le possibilità che si tratti proprio di una Giulia GTA impennano considerevolmente, poiché la casa automobilistica italiana ha pubblicato sui propri canali social un breve ma esplicativo teaser, che celebra la gloria di Alfa Romeo nel suo passato motoristico. La clip dura 28 secondi, e termina con la scritta "Stay Tuned", invitandoci a drizzare le antenne.

Inizialmente viene mostrata un'alternanza di fotogrammi, che riverberano lampi della vecchia e della nuova Giulia, in un montaggio che cita anche questi termini:"This is what the audacity essence is made of: Heritage. Power. Lightness. Adrenaline." In pratica una dichiarazione di intenti da parte del brand italiano, che lascia intendere il focus sportivo di questa imminente iterazione della Giulia. Ci si concentra sull'eredità, sulla leggerezza, sulla potenza e sull'adrenalina.

Alla fine dei caratteri in latino, i quali recitano Audentes Fortuna Iuvat sopra uno sfondo triangolare, sembrano richiamare Autodelta, la divisione corse di Alfa Romeo che ha aiutato a sviluppare la Giulia GTA.

A quanto pare questo tipo di comunicazione andrà a sostituire quanto programmato per il Salone dell'automobile di Ginevra, che purtroppo è stato annullato causa Coronavirus. Ciò ha stravolto i piani delle case automobilistiche, che dovranno modificare i loro piani di maketing.