Un'Alfa Romeo Stelvio in stile Milano, come sarebbe? Ecco il mashup

E' stata presentata ufficialmente due giorni fa l'Alfa Romeo Milano, il tanto atteso e chiacchierato B-SUV di casa Arese. La nuova vettura rappresenta un punto di rottura per il design del Biscione, visto che apre di fatto un nuovo corso stilistico che ritroveremo sui prossimi modelli del glorioso marchio italiano.

Si comincia dalla nuova Alfa Romeo Stelvio che uscirà nel 2025 e che sarà solo elettrica. Ne ha parlato in questi il CEO di Stellantis, Tavares, confermando l'arrivo l'anno prossimo del nuovo SUV premium di Arese: “Nel secondo semestre del 2025 presenteremo nuova Stelvio, che nascerà sulla piattaforma STLA Large ottimizzata per il Marchio. Sarà assemblata a Cassino, primo stabilimento europeo a utilizzare questa architettura”, aggiungendo poi che la “Nuova Giulia arriverà nel 2026 e nel cassetto c’è altro“.



Il designer Salvatore Lepore, grande appassionato di auto e di personalizzazioni grafiche, ha provato ad immaginare come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Stelvio sulla base dello stile della Milano. Il risultato lo trovate su questa pagina e si nota appunto il nuovo muso della Stelvio, quindi con i fari decisamente sofisticati della Milano, al posto di quelli attuali.

Al centro del frontale spicca il nuovo stemma di Alfa Romeo, decisamente evidente, oltre alla presa d'aria orizzontale nel bordo inferiore. La linea laterale rimane di fatto invariata, mentre sul posteriore spicca il nuovo "spoiler" a tutta lunghezza visto sulla Milano con tanto di nuova firma luminosa.



In basso si notano invece i 4 terminali di scarico ma come detto sopra la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà solo full electric, di conseguenza quel fascione nero resterà vuoto. Non sono comunque da escludere cambi in corsa, soprattutto se l'elettrico da qui ad un anno non dovesse decollare. Vi piacerebbe una nuova Stelvio su base Milano? A nostro avviso il nuovo stile di Alfa potrebbe adattarsi bene al futuro SUV che uscirà nel 2025, vedremo cosa si inventeranno i designer del marchio. Certo è che chi ha già avuto la fortuna di vedere la nuova Stelvio parla di auto favolosa.

