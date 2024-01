Alfa Romeo Stelvio, sì, esiste anche chi l'ha trasformata in limousine

Dopo avervi mostrato un concept dell'Alfa Romeo Stelvio elettrico, ecco una folle rielaborazione del fiero suv italiano. SI tratta di uno Stelvio una limuosine. Il modello di riferimento è di un esemplare del 2020.

Questa limousine era stata presentata sul portale Limo For Sale nel 2021 e da allora ha già trovato acquirente. Lo Stelvio limousine è stato realizzato dalla Pinnacle Limousine Manufacturing e il processo di conversione è costato la considerevole cifra di 1000.000 euro. Benché i dettagli del "come" sia stata fatta l'operazione di conversione non sia mai stata resa nota, si suppone che sia stato semplicemente tagliato a metà e allungatto, senza grossi cambiamenti strutturali degni di nota.

La limousine Stelvio mantiene un aspetto esterno "standard" sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ma le porte sono ad ala di gabbiano. Una volta a bordo, gli occupanti vengono accolti da lussuosi sedili in pelle, una TV e un intricato sistema di luci LED colorate, creando un'atmosfera simile a quella di una discoteca (tipico delle limousine di lusso). È ragionevole supporre che la limousine sia dotata anche di un potente sistema audio (la marca non è nota), contribuendo così a creare un'esperienza festosa (ecco una gara testa a testa tra un'Alfa Romeo Stelvio e un Jet).

Per questa rielaborazione non è stato scelto il modello Quadrifoglio: come già detto in partenza parliamo di una versione non recentissima e al contrario, si tratta di una variante a due ruote motrici equipaggiata con il motore base a quattro cilindri da 2,0 litri, capace di erogare 280 cavalli. Pur potendo non vantare prestazioni eccezionali a causa del peso aggiuntivo derivante dalle modifiche, l'attenzione al lusso e all'esperienza a bordo rendono questa limousine un'affascinante e unica presenza per chi desidera viaggiare con stile, ma che non è interessato a prestazioni particolarmente "al brivido".