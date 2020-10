Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è SUV dell'anno per Auto Zeitung

Nuovo e prestigioso riconoscimento per l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: secondo la rivista tedesca Auto Zeitung è il SUV dell’anno 2020.

Una vittoria estremamente importante che avviene in terra tedesca contro agguerriti concorrenti tedeschi, pensiamo soprattutto a BMW e Mercedes che non sono riusciti a spuntarla contro il muscoloso Sport Utility Vehicle italo-americano. Ricordiamo effettivamente che l’Alfa Romeo Quadrifoglio, la variante più sportiva della gamma, è dotata di un motore V6 bi-turbo a benzina da ben 510 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 283 km/h.

La guida risulta inoltre estremamente agile grazie a sospensioni attive a controllo elettronico (le ormai famose Alfa Active Suspension), al selettore Alfa D.N.A. Pro Dynamic Driving Control (che ora permette di inserire anche una modalità Race), a un impianto frenante Brembo ad alte prestazioni, oltre ovviamente alla trazione integrale Alfa Q4. Il Biscione è anche riuscito a distribuire i pesi in modo ottimale, con un 50/50 preciso fra asse anteriore e posteriore.

Un “pacchetto” a dir poco completo che non a caso ha stabilito il record sul giro nella categoria “SUV di serie” sul tracciato Nordschleife del Nürburgring. Con la versione MY2020 hanno inoltre debuttato nuovi sistemi di assistenza di guida (Guida Autonoma di Livello 2) e un sistema di infotainment di nuova generazione con schermo centrale da 8,8 pollici.