Alfa Romeo Stelvio contro Porsche Macan e BMW X4 M: chi vince?

Come certamente saprete nel caso in cui li seguiste, i ragazzi del canale YouTube carwow adorano enormemente le gare di accelerazione, per cui in occasione di ogni nuovo arrivo a quattro ruote preparano il rettilineo e le vetture per darsi alla pazza gioia.

Stavolta è toccato a tre SUV particolarmente rapidi: una Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, una BMW X4 M Competition e una Porsche Macan Turbo. L'italiana si trova a sfidare delle rivali piuttosto agguerrite, ma alla fine chi la spunta?

Prima di lasciarvi all'intrigante video in alto vogliamo però creare un contesto riportando un po' di numeri. La Alfa Romeo monta un rapidissimo V6 twin-turbo da 2,9 litri in grado di erogare 512 cavalli di potenza e 600 Nm di coppia, e oltretutto rappresenta il veicolo più leggero del trio.

Di fianco a lei c'è la BMW X4 M Competition, che invece fa uso di un sei cilindri in linea bi-turbo da 3,0 litri per incanalare verso le ruote un output molto simile a quello dell'italiana, che le assomiglia anche per il tipo di cambio utilizzato: è una moderna unità automatica a otto rapporti.

In ultimo abbiamo la Macan Turbo, che dal suo canto invia alle ruote una potenza pari a 440 cavalli e una coppia di 550 Nm. Non si tratta né del modello più leggero né di quello più potente, ma non bisogna sottovalutare il suo V6 bi-turbo da 2,9 litri, poiché in realtà non si allontana molto dalle capacità di Stelvio.



Finora non abbiamo parlato di trazione per un motivo ben preciso: tutte e tre le macchine godono di un sistema all-wheel drive con sistemi elettronici di gestione della partenza, ma adesso vi conviene guardare direttamente le prove organizzate da carwow.



In chiusura, giusto per restare in tema, ci teniamo a chiudere menzionando altre due gare degne di nota. La prima concerne il testa a testa fra una Ford Mustang Mach 1, una BMW M2 CS e una Honda Civic Type R. La seconda invece contrappone la propulsione elettrica a quella termica: la silenziosa Porsche Taycan Turbo S se l'è vista con una BMW M8 Competition sul dritto.