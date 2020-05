Svelati i prezzi delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2020: il 2.0 ci salva dal superbollo

Il Biscione rivela nuove informazioni preziose sulle sue Alfa Romeo Stelvio 2020 e Alfa Romeo Giulia 2020. Arriva la versione con motore 2.0 anti-superbollo. La potenza c'è, ma si ferma giusto a 1 CV dalla maxi-stangata. Alfa Romeo ha anche svelato il prezzo delle Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e Giulia Quadrifoglio 2020.

Partiamo allora proprio da questi ultimi modelli: l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio costa 90.500 euro, mentre per il nuovo Stelvio Quadrifoglio bisogna sborsare 100.500 euro. Un bel gap rispetto alla generazione passata, che si fermava 4.000 euro più sotto.

Come anticipato, debutta anche una versione intermedia, per chi vuole grandi emozioni alla guida senza scivolare nel terreno della potenza più sfrenata (e impegnativa). Una soluzione che ha dalla sua un vantaggio estremamente corposo: rientrando nei limiti non bisogna pagare il superbollo.

Il benzina turbo 2.0 da 250CV si pone a metà strada tra le versioni da 200 e 280 cavalli. Ma attenzione, perché questo motore è abbinabile esclusivamente all'allestimento Veloce. Inoltre il cambio automatico da 8 marce diventa una scelta imposta.

Con sé porta la trazione integrale sullo Stelvio, mentre sulla Giulia è posteriore. Prezzo? Ben al di sotto delle versioni più cattive, tranquilli: 57.900 per la Giulia con il 2.0 da 250CV, e 65.200 euro per l'Alfa Romeo Stelvio con 2.0 da 250CV.