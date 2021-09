Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d'Este: omaggio al passato con raffinata eleganza

Alfa Romeo ha annunciato una nuova edizione limitata del suo SUV Stelvio. La serie "6C Villa d'Este" sarà limitata a 85 esemplari, tutti destinati al mercato italiano. Come suggerisce il nome, la variante omaggia l'Alfa Romeo 6C 2500 SS Coupé, che debuttò con successo al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este del 1949.

La prima particolarità dello Stelvio "6C Villa d'Este" è il colore, un Rosso Etna tristrato che richiama quello del fortunato esemplare di oltre settant'anni fa. Il SUV tributa inoltre il legame tra il brand Alfa Romeo e Villa d'Este, sul Lago di Como, luogo dove sono stati tirati su i veli su alcune delle Alfa Romeo più belle di sempre.

Lo Stelvio "6C Villa d'Este" è equipaggiato con un quattro cilindri turbodiesel da 2,2 litri, capace di erogare 210 CV. La potenza passa alle quattro ruote grazie alla tecnologia Q4 e ad un cambio automatico ad otto marce. Oltre alla livrea esclusiva, questa edizione si caratterizza per le cornici cromate dei finestrini laterali e per i cerchi in lega leggera da 21 pollici a cinque fori. All'interno troviamo il ricamo "6C Villa d'Este" su poggiatesta anteriori e cruscotto; anche le impunture sono pensate esclusivamente per questa edizione. Di serie le palette del cambio automatico in alluminio, solidali al piantone dello sterzo.

L'Alfa Romeo Stelvio "6C Villa d'Este" è disponibile nelle concessionarie Alfa Romeo ad un prezzo di 73.100 euro. Secondo la testata Auto Zeitung l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifolgio è il SUV dell'anno 2020. In occasione del MY20 lo Stelvio ha visto l'introduzione del nuovo sistema di infotainment e ha goduto di una considerevole iniezione tecnologica.