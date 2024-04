Una nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 con elementi della Junior, vi piacerebbe?

Alfa Romeo sta vivendo un mese di aprile 2024 sicuramente complicato, se pensiamo al lancio dell’Alfa Romeo Milano poi diventata Junior in seguito a polemiche relative al nome. Dunque distendiamoci un attimo e proviamo a immaginare come potrebbe essere la nuova Stelvio 2025.

Poiché la Milano/Junior ha deluso una buona fetta di appassionati per via dell’enorme scudetto centrale e una firma luminosa a LED non particolarmente graffiante all’anteriore, c’è timore che anche la Stelvio possa ricevere le stesse novità stilistiche. O almeno: il Virtual Artist Theottle pensa che gli stessi elementi possano arrivare anche su Stelvio, come potete notare dai render presenti in pagina.

L’artista ha di fatto eseguito un mash-up tra la Maserati Grecale e l’Alfa Romeo Junior per ottenere un’ipotetica Stelvio 2025 che - siamo sicuri - farebbe arrabbiare un gran numero di appassionati del Biscione. Il ragionamento di Theottle ci può anche stare: poiché Stelvio verrà aggiornato a metà 2025, è probabile che prenda le novità stilistiche dell’ultima arrivata, la Junior per l’appunto. Parliamo però di un prodotto differente, appartenente a una categoria superiore, dunque è probabile - ma questo lo diciamo noi - che il design della Stelvio rimanga distintivo, più sportivo ed elegante, meno “urbano”.

Mentre aspettiamo di saperne di più sulla nuova Stelvio, ricordiamo che Alfa Romeo ha intenzione di lanciare una nuova auto all’anno da qui al 2027.

