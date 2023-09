Questa è la nuova Alfa Romeo Spider che vorremmo vedere in futuro

Sono passate poche settimane da quando Alfa Romeo ha svelato la 33 Stradale, il remake della stupenda coupé sportiva anni '60. Il marchio di Arese ha annunciato che nel prossimo futuro la Bottega darà vita anche ad altri modelli che rievocheranno il glorioso passato dell'azienda e chissà che fra questi non vi sia anche l'Alfa Romeo Spider.

TDA ha mostrato pochi giorni fa la mitica Alfa Romeo Duetto, mentre è a firma Mirko Del Prete, MDP Automotive, la versione di Alfa Romeo Spider che vi proponiamo su queste pagine.

A nostra avviso l'Alfa Romeo pensata dal designer è alquanto interessante presentando una forma elegante, di classe e nel contempo molto sportiva, come del resto è la mission del Biscione. L'Alfa Romeo Spider ricorda le forme della Genesis X Convertible, quindi una coupé di dimensioni importanti con un muso extra large: una vera e propria Gran Coupé.

Il frontale dell'Alfa è in linea con gli ultimi design dell'azienda, leggasi Tonale e Stelvio, quindi luci strette a "affilate", con la classica calandra Alfa Romeo in centro, e un paraurti sagomato con delle vistose prese d'aria.

Bello il cofano bombato e sagomato mentre la fiancata, lunghissima, appare attraversata da un'onda sinuosa che raccorda fronte a coda, dove spiccano dei fari rotondi in stile Alfa Romeo Mito, oltre ad un diffusore di colore nero.

Un posteriore che ricorda a tratti quello della BMW Serie 6, e che unito al muso e al profilo regala una vettura davvero interessante e ben riuscita. A completare il tutto, i classici cerchi in lega in stile Alfa Romeo dalle dimensioni esagerate e di colore nero.

Non sappiamo se Alfa Romeo abbia in programma una nuova Spider in futuro ma al momento appare complicato che l'azienda si imbatta in tale mission, tenendo conto che si sta concentrando quasi esclusivamente sui SUV e sulle hypercar. Vedremo se in futuro arriveranno notizie che spingano verso tale direzione.