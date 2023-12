Alfa Romeo Small, ecco come sarebbe la Fiat Topolino con il Biscione

Sono passati ormai diversi mesi da quando la simpatica Fiat Topolino è stata svelata in diretta streaming. Il piccolo quadriciclo elettrico di casa Fiat, gemello della Citroen Ami, è stato accolto con grande clamore per il suo aspetto estetico decisamente riuscito, richiamo agli anni '60 e alla Dolce Vita.

Ma come potrebbe essere una Fiat Topolino in versione Alfa Romeo? A rispondere a questa domanda particolare, ma comunque lecita visto che tali vetture stanno sempre prendendo più piede e per alcuni potrebbero essere l'equivalente in Europa delle mitiche Kei-car giapponesi, ci ha pensato il designer del web, Mahboub1, che attraverso il proprio canale Youtube ha appunto svelato un mini quadriciclo con il Biscione.



Si tratta ovviamente di un modello molto simile alla Fiat Topolino ma nel contempo si notano alcuni rimandi al glorioso marchio di Arese, a cominciare dagli inconfondibili cerchi in lega con gli anelli. C'è poi lo stemma Alfa Romeo sul muso con la classica calandra a piramide rovesciata, oltre a vari simboli e scritte che richiamano l'azienda di Arese.

Sarà mai possibile vedere un quadriciclo così? Per ora, spazziamo via ogni dubbio, non è affatto in programma anche perchè Stellantis ha già in line up la sopracitata Fiat Topolino ma anche la Citroen Ami e la Opel Rocks-e, tre quadricicli che hanno stessa base e stessa meccanica, ma con un aspetto estetico differente.

Per il momento resta quindi solo una realizzazione ipotetica anche perchè Alfa Romeo ci sembra ben concentrata su altro, a cominciare dal B-SUV Milano, il cui nome è stato svelato pochi giorni fa, e che farà la sua comparsa ufficialmente ad aprile dell'anno che sta per iniziare, il 2024.



Inoltre nei piani di Arese vi è anche la versione full electric della Giulia nonché della Stelvio, oltre a varie vetture a tiratura limitata sulla falsa riga della recente 33 Stradale. Tante novità quindi ma nessun quadriciclo: vedremo cosa accadrà fra qualche anno, se tale micromobilità dovesse diffondersi in maniera capillare nelle nostre città.