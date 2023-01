Alfa Romeo sfida BMW, pronte due vetture di grandi dimensioni: ecco i piani

L'Alfa Romeo è pronta a sfidare le tedesche con l'arrivo di una nuova berlina di grosse dimensioni e un nuovo SUV di prima fascia. Ad annunciarlo nelle scorse ore il CEO Jean-Philippe Imparato. Obiettivo, penetrare il mercato nord americano e non solo.

Dopo che Imparato aveva spiegato che l'elettrico ha salvato Alfa Romeo, ieri il massimo rappresentante del Biscione è tornato allo scoperto, in occasione della presentazione in Giappone della Tonale, ultimo SUV compatto di Arese. Ebbene, si è parlato dei piani futuri dell'azienda, a cominciare dall'arrivo di una nuova berlina di generose dimensioni.

Imparato si è tenuto sul vago: “Il debutto è confermato nel 2027, sarà più grande di Giulia e Stelvio e non dovrà per forza essere un Suv”, per poi aggiungere: "Dovremo essere nel segmento E in Nord America. Ci stiamo lavorando”. Per Segmento E si intendono tutte le berline come BMW Serie 5, quindi Classe E di Mercedes o Audi A6, di conseguenza nel giro di pochi anni anche Alfa Romeo avrà la sua berlina extra lusso, magari un ritorno della storica 164 prodotta fra il 1987 e il 1997.

In merito invece al SUV, anche in questo caso nel mirino vi sono le tedesche, e a riguardo Imparato ha spiegato che sarà completamente elettrico e che arriverà nel 2027. In ogni caso, con il passaggio al 100% green, Alfa Romeo non snaturerà se stessa: "Verrà trasferito il concetto di performance – ha detto ancora Imparato - saremo un'auto elettrica ad alte prestazioni".

L'obiettivo è quello di penetrare i mercati al di fuori dell'Europa, ed è per questo che servono vetture di grosse dimensioni: si cercherà di ottenere il 40% delle vendite a livello globale, contro il 18% del 2021. A questo punto sembra davvero complicato vedere a breve la nuova Alfa Romeo Giuletta, di recente ipotizzata con un render fantastico: i fan dovranno aspettare.