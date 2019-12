La Alfa Romeo Scarabeo è meravigliosa, e vi darà una scusa per volare in Francia

Se per il 23 Marzo del prossimo anno vi capiterà di trovarvi nel nord della Francia non avrete nessuna scusa a disposizione per non visitare il Musee National de la Voiture di Compiegne, perché vi sarà esposta una Alfa Romeo Scarabeo concept, una vettura spettacolare.

Alla mostra sarà possibile trovare ogni tipo di macchina, motocicletta e veicolo da record ed è il luogo nel quale poter ammirare la iconica sportiva italiana, grazie alla concessione di FCA Heritage. La Scarabeo concept è stata costruita nel 1966 da Giuseppe Busso e Orazio Satta Puliga per Alfa Romeo, e progettata da Sergio Sartorelli presso le Officine Stampaggi Industriali, ed ha affascinato gli appassionati di motori presenti al Salone di Parigi dello stesso anno.

Si tratta di una coupe a due posti, motore al retrotreno e trazione posteriore. Si basa sulla piattaforma Tipo 33 e dispone di un motore da 1,570 litri capace di 113 cavalli di potenza a 6.000 giri al minuto, accoppiato ad un cambio manuale a 5 rapporti. Il peso è il punto forte, perché complessivamente la sportiva ha una massa di 700 kg, ed anche grazie a ciò garantisce una velocità massima di 200 km/h.

La Scarabeo che vedrete dalle immagini in calce è in effetti la seconda mai costruita, ed ha un'estetica differente dalla prima e molto più semplice nelle sue forme, ma ha comunque contribuito ad ispirare alcune delle successive opere della casa automobilistica italiana lasciando una interessante eredità e dando il via ad un'era di rinnovamento estetico.

Non disperate però se non potrete essere in Francia il prossimo Marzo, perché in seguito la Scarabeo concept tornerà in Italia, presso il Museo Storico Alfa Romeo situato ad Arese, a pochi chilometri da Milano.

