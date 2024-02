Alfa Romeo, la rinascita senza l'elettrico: 'Stiamo conquistando clienti con il diesel'

La rinascita di Alfa Romeo negli ultimi anni è evidente. Nel corso del 2023 il marchio del Biscione è cresciuto a livello europeo del 70 per cento, e a gennaio 2024 il “surplus” è stato addirittura dell'85%.

Rispetto ad altri marchi le immatricolazioni sono ancora marginali, ma tenendo conto che stiamo parlando di una casa automobilistica che, ad eccezione della supercar Alfa Romeo 33 Stradale, vanta in dote solo due SUV, Stelvio e Tonale, e una berlina, la Giulia, i numeri sono decisamente interessanti.

"L'Alfa Romeo si è svegliata dal suo sonno", spiega un partner Alfa della Germania del sud, mentre Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands di Stellantis Germania aggiunge: “Siamo su un percorso di crescita. Il mio obiettivo è una quota di mercato superiore allo 0,5%", superando quindi le 14mila Alfa Romeo vendute.

Obiettivo tutt'altro che irraggiungibile visto che "Abbiamo già concluso molti ordini nella seconda metà del 2023 di cui beneficeremo nei prossimi mesi”, ha spiegato Biagioli. A trainare il gruppo è in particolare l'Alfa Romeo Tonale, da record in Spagna, ma anche in altre nazioni europee, con ottime vendite anche in Italia. In totale, nel 2023, ha rappresentato un terzo delle nuove immatricolazioni.

Fa specie pensare che questa sorta di “rinascita” Alfista stia avvenendo senza alcun modello full electric, e come spiega ancora Biagioli, “Attualmente stiamo conquistando i clienti diesel con Alfa”, cosa resa possibile anche grazie al fatto che di contro, altre aziende stanno eliminando la motorizzazione gasolio dai loro listini.

Ma guai a pensare che il Biscione sia contro le auto elettriche, tutt'altro, visto che già dal prossimo 10 aprile verrà svelata la nuova Alfa Romeo Milano, che avrà una motorizzazione full electric affiancata ad una ibrida, dopo di che dal 2025 verranno lanciate le Giulia e Stelvio elettriche, fino ad arrivare al 2027, anno a partire dal quale tutte le Alfa prodotte saranno solo a batteria.

“Vogliamo essere il marchio più veloce a passare dai motori zero elettrici a quelli a combustione zero”, spiega ancora Biagioli che poi ha aggiunto: "Naturalmente è comprensibile che alcuni concessionari temano un calo delle vendite se avessimo solo auto puramente elettriche", ma nel contempo il manager si dice convinto che i modelli elettrici di Alfa sapranno soddisfare le esigenze dei consumatori in quanto ad autonomia e prestazioni.

In ogni caso Alfa Romeo non intende partecipare ad una guerra di prezzi: "Non ci faremo coinvolgere in battaglie di sconti. Anche in passato non è mai stata la nostra chiave di successo. Oggi non troverete un'Alfa Romeo in grande sconto sul mercato".