Alfa Romeo rilascia anteprima della nuova Tonale: attenti ai dettagli!

La nuova Alfa Romeo Tonale arriverà l’8 febbraio 2022, come confermato dal Biscione pochi giorni fa. L’aggiornamento del SUV compatto verrà presentato, per l’esattezza, alle 15:00 ore italiane e sarà il primo veicolo Plug-In Hybrid della casa, che ha deciso di dedicare ulteriori video di anteprima per il piacere del pubblico.

Sul profilo Twitter ufficiale internazionale da qualche giorno vengono pubblicati post e video dedicati alla Tonale (o "al Tonale", se preferite riferirvi al SUV), di cui l’ultimo dalla durata di dodici secondi che svela alcune linee chiave di interni e parte anteriore.

Il filmato non mostra moltissimi dettagli, ma offre comunque uno sguardo interessante alla vettura, facendoci pregustare i fanali e l’iconica griglia centrale, assieme a una rapida occhiata al cruscotto digitale. Quella che viene definita “La Metamorfosi” sarà dunque centrata sul conducente, focalizzata sull’esperienza di guida.

Il SUV si collocherà sotto la Stelvio nella formazione Alfa, regalando al marchio un prodotto importante in un segmento chiave. Il crossover sembrerebbe proprio adottare certe caratteristiche di design dello Stelvio, ma proponendosi come modello più piccolo. Per quanto concerne ciò che ci sarà sotto il cofano, al momento si parla di un motore termico da 1.3 litri con unità elettrica da 60 CV, per un totale di 240 CV. Insomma, gli occhi rimangono puntati sulla fatidica data dell’8 febbraio.

Rimanendo nell’universo del Biscione, ecco quali gallerie suonano meglio per il V6 della Stelvio.