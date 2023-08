L'Alfa Romeo resterà in Formula 1 anche nel 2024: c'è l'accordo con Haas

Alfa Romeo manterrà la sua presenza nella Formula 1 anche nel 2024, ma in collaborazione con un nuovo partner. Le voci su una possibile collaborazione tra Alfa e Haas hanno trovato conferma: a partire dal 2024 infatti, Alfa Romeo stringerà un accordo col team, che garantirà al biscione una presenza continuativa nella massima categoria del motorsport.

Attualmente, Alfa Romeo ha un accordo con il team Sauber, con il quale hanno formato una partnership unica, permettendo al team di correre con il nome e i colori di Alfa Romeo, mentre Sauber continuava a gestire le operazioni del team. Dal momento però che l'accordo con Sauber sta giungendo al termine, l'Alfa Romeo intendo continuare in Formula 1 proseguendo il suo percorso con il team Haas. Sauber, nel mentre, si prepara a diventare il team ufficiale Audi Formula 1 a partire dal 2026.

Non è ancora chiaro, tuttavia, quale sarà il ruolo di Alfa Romeo nella nuova partnership con Haas e come sarà rappresentato il marchio Alfa Romeo sulla griglia della Formula 1. Secondo alcune voci, Alfa romeo potrebbe assumere il nome e i colori della squadra come hanno fatto con la Sauber, questa unione vedrebbe i motori Ferrari, che Haas usa attualmente, venir rinominati sotto il brand di Alfa Romeo.

La conferma ufficiale di questa unione dovrebbe arrivare durante il weekend del Gran Premio d'Italia, che si svolgerà dall'1 al 3 settembre, la gara di casa sia per Ferrari che per Alfa Romeo.

Con questa nuova collaborazione, Alfa Romeo continuerà la sua corsa in Formula 1 e sarà un'opportunità per il marchio di aumentare la sua visibilità nel mondo dello sport automobilistico. Resta da vedere come sarà accolto questo cambiamento dai fan e come Alfa Romeo si posizionerà nella stagione di Formula 1 del 2024. Queste nuove partnership potrebbero presto doversi trovare ad affrontare l'ennesima rivoluzione della Formula 1 a partire dal 2026.