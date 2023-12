Alfa Romeo da record in Spagna: la Tonale nella Top 10 delle più vendute

L'Alfa Romeo Tonale ha svolto un ruolo chiave nel successo commerciale del marchio nel 2023, posizionandosi tra i primi 10 bestseller premium in Spagna e costituendo la maggior parte delle immatricolazioni di Alfa Romeo.

Nel periodo gennaio-novembre, l'azienda ha registrato una crescita del 5,3%, nella penisola iberica, con 2.711 unità immatricolate e una quota di mercato dell'1,8%. In tutto questo Tonale ha contribuito in modo significativo a questo risultato, rappresentando il 62% delle immatricolazioni totali di Alfa Romeo in Spagna. Con 1.670 unità immatricolate tra gennaio e novembre 2023, e che attualemtne si è posizionato come come la sesta auto più venduta nel competitivo segmento dei SUV-C ibridi plug-in (ecco l'Alfa Romeo Tonale in versione Polizia di Stato appena presentata).

I risultati positivi potrebbero ulteriormente aumentare con l'arrivo della nuova Alfa Romeo Milano, il prossimo modello entry-level del marchio, che includerà una versione 100% elettrica. La Milano adotterà un formato SUV urbano con un prezzo più accessibile rispetto al Tonale, mirando a conquistare nuovi acquirenti interessati a veicoli elettrici.

Alfa Romeo Milano sarà disponibile anche con una variante ibrida leggera a 48 volt, basata su un motore 1.2 turbo benzina da 136 CV, dotato di cambio automatico e etichetta ECO della DGT. La presentazione della nuova Alfa Romeo Milano è prevista per aprile, con l'inizio delle vendite entro la fine del 2024.