Alfa Romeo Racing, la Giulia Quadrifoglio più rara che ci sia

L'Alfa Romeo Giulia, insignita di recente dello Sport Auto Award, è stata realizzata in numerose versioni nel corso della sua fortunata carriera, ma la più esclusiva resta senza dubbio la variante “Racing”.

Si tratta di un'Alfa Romeo Giulia modello Quadrifoglio con una livrea speciale, quella dedicata al ritorno in Formula 1 del glorioso marchio di Arese. Un esemplare di questa rara berlina è tornato di recente d'attualità in quanto messa all'asta da Sotheby (casa proprietaria della foto di cui sopra), con un prezzo stimato attorno ai 63-82mila euro.

Ok l'Alfa Romeo Giulia GTAm è ancora più cattiva, ma la “Racing” merita una menzione particolare in quanto trattasi della versione più esclusiva della Giulia. Si calcola infatti che è stata prodotta in sole 10 unità, e lo stesso venne fatto anche con la Stelvio dedicata sempre al ritorno di Alfa Romeo in Formula 1.

La sua particolarità è la livrea bianca e rossa che è simile alla monoposto C38 che ha gareggiato nel campionato di Formula 1 nel 2019. La colorazione la si nota in particolare sul cofano, dove spicca un grande logo Alfa Romeo al centro, simbolo del biscione che ritroviamo anche sul montante posteriore.

Splendidi anche gli inserti di colore nero e carbonio, a cominciare dal tetto, dagli specchietti, dai cerchi in lega e molto altro ancora. Presente anche uno spoiler a labbro in fibra di carbonio nella parte posteriore, che incornicia uno scarico Akrapovic in titanio.

La meccanica è composta anche da freni in carbonio-ceramica, oltre a delle modifiche al motore V6 biturbo da 2,9 litri che arriva ad erogare un'incredibile potenza di 512 cavalli, 10 in più rispetto alla Quadrifoglio standard.

Inoltre, ha un peso ridotto di 28 chilogrammi, anche se chi la acquista difficilmente noterà questa riduzione. Secondo quanto fa notare RM Sotheby's, la Giulia in questione ha percorso solamente 5.990 km, di conseguenza rappresenta un modello quasi pari al nuovo: un vero affare.