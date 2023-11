Alfa Romeo, pubblicato un misterioso teaser: nuovo B-SUV o nuova Tonale?

"A new era begins", un titolo per certi aspetti chiaro, per altri criptico. Che sia una nuova era nel senso di "elettrificazione"? Oppure semplicemente una trovata di marketing creata allo scopo di tastare quel terreno affollato da una fan base molto esigente e attenta ai dettagli? In casa Alfa Romeo pare sappiano il fatto loro.

Secondo la nostra opinione, le possibilità sono principalmente due: il nuovo (tanto chiacchierato) B-Suv, oppure una nuova iterazione della Tonale. Ma andiamo con ordine. Dopo il grande successo mediatico della 33 Stradale, gli scenari possibili ci portano a pensare che questo teaser voglia in qualche modo comunicare agli appassionati di tutto il mondo che Alfa Romeo è consapevole che, da ora in avanti, serve qualcosa di nuovo.

Non tanto perché vi sia una necessità, dettata dallo spirito del tempo, di rinnovare una flotta che potrebbe sempre più faticare a posizionarsi di fianco delle proposte della concorrenza, quanto per il fatto che il pubblico "alfista" ha bisogno di risposte.

Essere "di fronte a una nuova era" può essere declinato in modi diversi a seconda dell'intento con cui questa formula tenta prendere forma nel mondo delle "cose materiali". Nel caso in cui "nuova era" indichi l'arrivo del nuovo Suv elettrico, (abbiamo parlato del prossimo Suv elettrico di Alfa Romeo qui) il messaggio sarebbe chiaro: "preparatevi, perché da ora in avanti le scelte che faremo potrebbero non piacere a tutti". Del resto andare avanti implica sempre qualche rinuncia.

Se invece (come riteniamo meno probabile) "nuova era" sia inerente a una nuova versione di un veicolo esistente (e la Tonale qua sarebbe il candidato più papabile guardando la forma di questo gruppo ottico posteriore, che si tratti della Tonale Quadrifoglio?) allora potremmo intuire che Alfa abbia scelto la strada delle prudenza e del: "andiamo per gradi".

Di certo apostrofare una nuova Alfa Tonale come "nuova era" si porterebbe dietro molti altri ragionamenti di carattere comunicativo i quali, per essere sviscerati in maniera approfondita, richiederebbero ben più che qualche parola di circostanza.